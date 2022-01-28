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Roman Bürki kimdir, nereli, kaç yaşında? Roman Bürki hani takımlarda oynadı?

Galatasaray'ın transfer listesinde olan Roman Bürki taraftarların ilgisini çekiyor. Peki Roman Bürki kimdir, nereli, kaç yaşında? Roman Bürki hani takımlarda oynadı? Cevaplar haberimizde...

Roman Bürki kimdir, nereli, kaç yaşında? Roman Bürki hani takımlarda oynadı?

Galatasaray'da Muslera'nın sakatlığının ardından kadroda yer alan kalecilerin performansı yeterli olmadı. Bunun üzerine kaleci transferi için arayışa giren sarı-kırmızılı ekipte gündeme Roman Bürki ismi geldi. Sporseverler de Roman Bürki kimdir, nereli, kaç yaşında? Roman Bürki hani takımlarda oynadı? Sorularını araştırıyor. İşte o o sorulara ilişkin cevaplar...

ROMAN BÜRKİ KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

14 Kasım 1990 tarihinde İsviçre'nin Münsingen kentinde dünyaya gelen Roman Bürki futbola Young Boys altyapısında başladı. Kaleciliğe ilgi duyan ve bu yönde yeteneği olduğun da keşfeden Bürki, kariyerini sürekli olarak yükseliş içerisinde sürdürdü. Önemli takımlarda forma giyen 31 yaşındaki tecrübeli futbolcunun son durağı ise Borussia Dortmund oldu.

Roman Bürki kimdir, nereli, kaç yaşında? Roman Bürki hani takımlarda oynadı?

ROMAN BÜRKİ HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Young Boys altyapısında bir süre oynadıktan sonra 2011-2014 yılları arasında Grasshoppers forması giyen Bürke, burada önemli bir çıkışa imza attı. Ardından Freiburg'a transfer olan Bürke ve 2014/15 sezonunu Bundesliga'da geçirdi. Freiburg'daki başarılı performansının ardından İsviçre Milli Takımı'na da seçilen Bürki burada birçok önemli kulübün ilgisini çekmeyi başardı.

Roman Bürki kimdir, nereli, kaç yaşında? Roman Bürki hani takımlarda oynadı?

İsviçreli eldiven 2015 yılında 35 milyon euro bonservis bedeliyle Alman devi Borussia Dortmund'a transfer oldu. 7 yıldır Borussia Dortmund forması giyen Roman Bürki, geçtiğimiz sezona kadar ilk 11'in vazgeçilmez ismiydi. Geçen sezonun 2. yarısında formu düşen ve yedeğe çekilen yıldız futbolcu, Alman ekibinin bu yaz kaleci transferi yapmasıyla gözden düştü.

Roman Bürki kimdir, nereli, kaç yaşında? Roman Bürki hani takımlarda oynadı?

Bölge Gündem Editör Ekibi
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