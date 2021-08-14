RTÜK harekete geçti! Hepsinin fişin çekecek: Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da, Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme yayından kalkacak

Türkiye'de gündüz ve öğle kuşağında cinayet, cinsel istismar, aile için şiddet ve kayıpların bulunduğu çok sayıda program yer alıyor. Reytingleri alt üst eden bu programlar diğer yandan toplumun üzerinde de derin etkiler bırakıyor. Bu nedenle RTÜK'ün bu programlar için harekete geçiyor.

TGRT Haber'in RTÜK kaynaklarından edindiği bilgilere göre uzmanların hazırladığı çalışma Eylül ayına kadar tamamlanacak. RTÜK, gündüz kuşağı programlarını kaldırmaya hazırlanırken yerlerine ise toplumun değer ve yargılarıyla uyumlu, toplumu ileriye taşıyan eğitici ve geliştirici programları önerecek. Bunun yanında mesleki ve kültürel programlara öncelik verilmesi hedefleniyor.

ÇOK SAYIDA ŞİKAYET VAR

Kadınlar ve ebeveynlerin şikayet ettiği programlarından toplumun büyük bir kısmının rahatsız olduğu belirtilirken yapılan şikayetlerde bu programlara izin verilmemesi isteniyor. Bunun yanında yapılan şikayetlerin kadınların gözyaşlarının suistimal edilmesi, kadının ikinci plana atılması, suça özendirilmesi, toplum değerleriyle uyuşmayan olayların normalleştirilmesi, gençlerin ve çocukların bu programlardan olumsuz etkilenmesi, toplumda güvensizlik oluşturması gibi noktalarda yoğunlaştığı kaydedildi.

DEVLETE VE ADLİ MERCİLERE GÜVENİ SARSIYOR

Söz konusu düzenlemeyle birlikte adli mercilerin çözmesi gereken olayların televizyon programlarıyla çözülmeye çalışılmasının devlete ve adli makamlara olan güveni sarstığı mağdurların çözümü bu programlarda aramasının bu çalışmanın yapılmasını gerektirdiği belirtildi.

O PROGRAMLAR TARİH OLACAK

Öte yandan söz konusu düzenlemeye ilişkin karar verilirse Müge Anlı ile Tatlı Sert, Esra Erol'da ve Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme gibi programların kaldırılması öngörülüyor.