Rusya, ABD ve NATO'yu açık açık tehdit etti! "İmha edilmek için meşru bir hedef"

Ukrayna'ya başlattığı savaşla birlikte daha da gerilen Rusya-NATO ilişkilerinde tansiyon giderek artıyor. Batı'nın Ukrayna'ya yaptığı her desteğin ardından sert açıklamalarla yanıt veren Rusya, şimdi de silah taşıyan NATO araçlarını vuracağının sinyalini verdi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'ya silah sevkiyatı yapan araçların, Rusya'nın meşru hedefi olduğunu söyledi.

KONTROL ALTINA ALINAN ALAN GENİŞLEDİ

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, bakanlık yetkilileriyle yaptığı toplantıdaki konuşmasında, Rus ordusunun Ukrayna'daki taarruzlarda sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin birlikleriyle Donbas'ta kontrolü altına aldığı alanı genişlettiğini açıkladı.

Rus askerlerinin sivilleri korumak için kapsamlı önlemler aldığını belirten Şoygu, sivillerin güvenli tahliyesi için her gün çatışma alanlarında geçici ateşkesin sağlandığını ve insani koridorlar açıldığını duyurdu. Mariupol şehrinin Rus ordusunun kontrolü altında olduğunu vurgulayan Şoygu, şehirde normal hayata dönüşün başladığını söyledi.

"GİRİŞİMLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Azovstal Metalürji Fabrikası sahasında bulunan Ukrayna güçlerinin sıkı bir şekilde kuşatma altında olduğunu belirten Şoygu, "Milliyetçilere, hayatlarını koruma ve uluslararası hukuk normlarına uygun muamele görme garantisiyle sivilleri serbest bırakmaları ve silahlarını bırakmaları yönünde tekrarlanan teklifler onlar tarafından yok sayıldı. Girişimlerimizi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

"MEŞRU BİR HEDEF"

Ukrayna'ya gelen silah yüklü NATO araçlarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Şoygu, "ABD ve NATO müttefikleri Ukrayna'ya silah sevkiyatına devam ediyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için ülke topraklarına silah veya malzemeyle gelen Kuzey Atlantik İttifakı'nın herhangi bir nakliye aracı bizim tarafımızdan imha edilmek için meşru bir hedeftir" diye konuştu.

Ukrayna duyurdu! Rusya saldırı başlattı! Uçak gemisi filosu Pasifik Okyanusu'na açıldı

Rusya'nın tehdidi karşısında kritik açıklama! Tarih belirlendi! Kararlarını duyuracaklar!