Rusya Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Avusturyalı 4 diplomatı sınır dışı edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avusturyalı 4 diplomatın ülkeden sınır dışı edileceğini açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
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Rusya Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Avusturyalı 4 diplomatı sınır dışı edecek

Rusya ile Avusturya arasındaki siyasi gerilim artıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "düşmanca ve haksız" adımlar atarak iki ülke arasındaki ilişkilere zarar verdikleri belirtilen Avusturyalı 4 diplomatın Rusya'dan sınır dışı edileceği aktarıldı. Bakanlık, Avusturya'nın Moskova Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, Avusturya Büyükelçiliğindeki 4 diplomatın istenmeyen kişi ilan edildiğini bildirdi. Diplomatların, 23 Şubat'a kadar Rusya'dan ayrılması gerekiyor.

SINIR DIŞI EDİLECEĞİ BELİRTİLMİŞTİ

Avusturya Dışişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz 2 Şubat'ta yapılan açıklamada, aralarında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından akredite edilmiş 2 kişinin de bulunduğu 4 Rus diplomatın ülkeden sınır dışı edileceği belirtilmişti. Bakanlık, Rusya Büyükelçiliğindeki 2 diplomatın, "diplomatik statülerine uygun olmayan eylemlerde bulunduklarını", BM'nin başkent Viyana'daki daimi misyonundaki 2 diplomatın ise "Karargah Anlaşması'na uygun olmayan eylemlerde bulunduklarını" ifade etmişti. Diplomatlara, Avusturya'dan ayrılmaları için bir hafta süre verilmişti.

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