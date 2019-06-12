Rusya flaş S-400 açıklamasında bulundu

Yerhov, 12 Haziran Rusya Günü sebebiyle büyükelçilikte düzenlenen resepsiyonda gazetecileri cevapladı.

Yerhov, S-400 konusunda Rusya’dan teknik bir heyetin gelmesinin beklenip beklenmediği, Amerika’dan gelen F-35 açıklamaları ve S-400’lerin teslimat tarihi soruları üzerine şöyle dedi:

YERHOV: "TÜRKİYE'YE KARŞI SORUMLULUKLARIMIZI YERİNE GETİRECEĞİZ"

"Rusya Federasyonu’nun S-400 ile ilgili duruşunda, pozisyonunda herhangi bir değişiklik yoktur, değişmeyecektir. Rusya Federasyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı bir takım taahhütler, sorumluluklar üstlenmiş bulunmaktayız, bunları yerine getireceğiz ve herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Bunun için her iki ülkenin uzmanlarının çok külfetli bir çalışması gerekecek. Detayları benim için de soru işareti, bilmiyorum. Bir takım teknik gruplar bir yerlere gidecekler, hepsi ihtimaller dahilinde.

"F-35 KONUSUNU AMERİKALILARA SORUN"

Fakat F-35 programıyla ilgili benden ziyade daha çok ABD Büyükelçiliğinin maslahat güzarına iletmeniz daha isabetli olacaktır, burada ABD adına konuşacak durumda değiliz. Tekrar altını çizerek söylüyoruz, Rusya üzerine aldığı taahhütlerini yerine getirecek."

"VİZE KONUSU ÇÖZÜLECEK"

Yerhov, vizeler konusunda ise çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Türk meslektaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz fakat teferruatlı bir konu olduğu için beş dakikada çözümlenmesini beklemek fazla iyimser bir yaklaşım olur, çözeceğiz” dedi.

Büyükelçi Yerhov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir görüşmesi olup olmayacağına ilişkin de, Putin ve Erdoğan arasındaki irtibat kanalının sürekli çalışan bir kanal olduğunu kaydederek, “Dolayısıyla gerektiği kadar irtibat halindeler. Karşılıklı olarak gerçekleştirilen ziyaretler kapsamında görüşüyorlar hem de uluslararası platformlarda sürekli biraraya gelmektedirler ve yakın gelecekte gerçekleştirilmesi planlanan ziyaretler ihtimaller dahilinde” dedi.