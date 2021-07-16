Rusya koronavirüsle pençeleşiyor! Vaka ve ölüm oranları artıyor | En yüksek can kaybına ulaşıldı

Koronavirüsle mücadelede Rusya'da tedirgin edici veriler kaydediliyor. Ülkede salgınının başlangıcından bu yana son 24 saatte 799 ile günlük en yüksek can kaybı yaşandı.

SON 24 SAATTE VAKA SAYISI 25 BİN ARTTI

Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden, koronavirüs verilerine dair bilgilendirme yapıldı. Son 24 saatte vaka sayısı 25 bin 704 artarak 5 milyon 907 bin 999’a çıktığı ifade edildi. Öte yandan iyileşen sayısı 21 bin 932 artışla 5 milyon 300 bin 908'e yükseldi. Pandeminin korkutucu boyutlara ulaştığı ülkede toplam ölü sayısı 146 bin 868'e çıktı.

MOSKOVA'DA GÜNLÜK VAKA SAYISI 13 BİNİ AŞTI

Ülkede 16 Haziran’da günlük vaka sayısı 13 bin 397, ölüm vakası ise 396 idi. Vaka ve ölüm sayıları, bu tarihten itibaren dikkat çekici şekilde yükselişini sürdürdü. Başkent Moskova'da ölçülen verilerde salgının ciddiyetini ortaya koydu. Son 24 saatte vaka sayısı 5 bin 382 artarak 1 milyon 454 bin 217’ye, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 105 artışla 24 bin 173'e yükseldi.

VİRÜSE KARŞI SERT TEDBİRLER UYGULANMAYA BAŞLADI

Hindistan'da ortaya çıkan delta varyantının ülkede hızla yayılması panik yaratırken, uzmanlar toplumsal bağışıklık için aşılama çağrıları yapıyor. Pandemi ile ciddi bir mücadele sürdüren Rusya'da, artan vfaka sayıları yeni tedbirlerin alınmasını zorunlu kıldı ve virüse karşı yeni tedbirler uygulanmaya başladı.

Alınan önlemler kapsamında, Moskova'da tüm restoran, kafe, bar, gece kulüpleri ve diğer eğlence yerlerinin 23.00-06.00 saatlerinde müşterilere hizmet vermesi yasaklanmıştı. Ruslar, söz konusu saatlerde uzaktan yemek sipariş edebiliyor.

UZAKTAN ÇALIŞMA ZORUNLULUĞU SÜRÜYOR

İş hayatındaki önlemler de devam ederken, şehirdeki firmaların, personelin en az yüzde 30'unu uzaktan çalıştırması zorunluluğu sürüyor. 65 yaş üstü ve belirli hastalıkları olan vatandaşların ise uzaktan çalışması kararlaştırılmıştı.