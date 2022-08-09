Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! 335 paralı asker öldürüldü!

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da öldürülen askerlere ilişkin açıklama yaptı. Açıklamalara göre, son bir ayda 335 yabancı paralı askerin öldürüldüğü öğrenildi.

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Konaşenkov, Ukrayna'ya gelen paralı askerlerin kayıp vermeye devam ettiğini belirterek, 8 Temmuz-5 Ağustos döneminde 335 paralı askerin öldürüldüğünü, 389'unun da gönüllü olarak ülkeyi terk ettiğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! 335 paralı asker öldürüldü!

21 ABD'Lİ ASKER ÖLDÜRÜLDÜ

Konaşenkov, bir aylık dönemde en fazla kaybı 99 paralı asker ile Polonya'nın verdiğini, ayrıca Kanada'dan 36, Romanya'dan 33 ve ABD'den 21 paralı askerin öldürüldüğünü sözlerine ekledi.

Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! 335 paralı asker öldürüldü!

Bakanlık Sözcüsü, Ukrayna topraklarındaki paralı askerlerin sayısının söz konusu dönemde 2 bin 741'den 2 bin 192'ye düştüğünü belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı açıkladı! 335 paralı asker öldürüldü!

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