Rusya - Ukrayna savaşında ibre tersine döndü! Rus askerleri silah bırakıp teslim oluyor! Putin şimdi ne yapacak?

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya savaş açması sonrası iki ülke arasındaki çatışmalar devam ediyor. Güçlü ordusu ile dikkat çeken Rusya, bazı bölgeleri işgal etmeyi başarsa da son günlerde Ukrayna ordusu işgal altındaki birçok kritik noktayı yaşanan çatışmalar sonrası geri almaya başladı.

RUS ORDUSU BÜYÜK KAYIP YAŞADI

Ayrıca Rus ordusu geri çekildiği Balakleya ve İzyum kentlerinde yeniden konuşlanırken birliklerin geri itilmesi sonrası Rusya 1 milyar sterlinlik silah kaybı yaşadı, Ukrayna ordusu ise Donbass bölgesine asker göndermeye başladı.

RUSYA, EN BAŞA DÖNDÜ

Bu durum Rusya'nın en başı döndüğü anlamına gelirken birçok Rus askerinin silah bırakarak teslim olduğu görüntüler ortaya çıktı.

RUS ASKERLERİ TESLİM OLMAYA BAŞLADI

Luhansk valisi Serhiy Haidai'ye göre, Rus askerleri durumlarının umutsuzluğunu anladığı için teslim oluyor.

Serhiy Haida, bu konuda, "Rus birlikleri Ukrayna topraklarında savaşmayı reddediyor, yaralı işgalcilere yapılan ödemeler durduruldu." dedi.

RUSLAR ASKER GÖNDERMEYİ ASKIYA ALDI

Haida şunları söyledi:

“Rusya Federasyonu'nun askeri komutanlığı, Ukrayna topraklarına yeni, önceden oluşturulmuş birimlerin gönderilmesini askıya aldı.

Askerlerimizin dün gece Kreminna'daki yönetim binasının üzerine kaldırdıkları Ukrayna bayrağı, Rusların indirmeye cesaret edemedikleri için bozulmadan duruyor. Ruslar ve işbirlikçileri Luhansk bölgesinden Rusya'ya doğru kaçıyor."

PUTİN AMACINA ULAŞAMADI

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Putin, Şubat ayında Ukrayna'yı sadece 72 saat içinde geri almayı ummuştu. Ancak son durum işler Putin'in istediği gibi gitmediğini gösteriyor.

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