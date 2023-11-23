Rusya’da iki tren kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralılar var! Rusya’nın Ulyanovsk bölgesinde yer alan Kuybışev kentinde Adler - Perm seferini yapan yolcu treni, başka bir trenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada yolcu treninde 400 yolcuğunun bulunduğu ve 25 yolcunun yaralandığı açıklandı.