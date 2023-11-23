Rusya’da iki tren kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralılar var!

Rusya’nın Ulyanovsk bölgesinde yer alan Kuybışev kentinde Adler - Perm seferini yapan yolcu treni, başka bir trenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada yolcu treninde 400 yolcuğunun bulunduğu ve 25 yolcunun yaralandığı açıklandı.

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Rusya’da iki tren kafa kafaya çarpıştı! Çok sayıda yaralılar var!

Rusya’da iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 25 kişi yaralandı.

Rusya’nın Ulyanovsk bölgesinde yer alan Kuybışev kentinde Adler - Perm seferini yapan yolcu treni, başka bir trenle kafa kafaya çarpıştı. Kazada yolcu treninde 400 yolcuğunun bulunduğu ve 25 yolcunun yaralandığı açıklandı.

Rusya Sağlık Bakanı Yardımcısı Aleksey Kuznetsov, 5 yolcunun kaza bölgesinde tedavi edildiğini ve hastanelerde tedavi gören yolcuların da hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Rusya Demiryolları tarafından yapılan açıklamada, kazanın ardından yolcuların trenden tahliye edildiği, kaza sırasında vagonların raydan çıkmadığı ve demiryolu hattında bir zarar oluşmadığı ifade edildi.

Kazaya karışan trenlerin en yakın istasyonlara çekildiği aktarılan açıklamada, kazanın istasyon sorumlularının hatasından kaynaklandığı ifade edildi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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