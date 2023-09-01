Rusya'dan Türkiye ve Suriye'ye çok kritik öneri ''Adana Mutabakatı'na dönmelerini önerdik''

Uzun zamandır Türkiye ile Suriye arasında yaşanan sorunların çözümü için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Türkiye ve Suriye'ye çok kritik bir öneri geldi.

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Rusya'dan Türkiye ve Suriye'ye çok kritik öneri ''Adana Mutabakatı'na dönmelerini önerdik''

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya'da eğitim öğretim yılının başlaması ve 1 Eylül Bilgi Günü kapsamında Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGİMO) öğrencileriyle bir araya geldi.

Türkiye-Suriye ilişkilerinin normalleşmesi için Rusya'nın da çaba sarf ettiğini belirten Lavrov, "Yol haritası taslağını bu yılın Haziran ayında tüm meslektaşlarımıza ilettik. Şu anda değerlendiriliyor, bu taslağın onaylanabileceği, genel kabul edilebilir duruma getirilmesi için temaslar sürüyor." dedi.

Rusya'dan Türkiye ve Suriye'ye çok kritik öneri ''Adana Mutabakatı'na dönmelerini önerdik''

"ADANA MUTABAKATI" ÖNERİSİ

Lavrov, Türkiye ve Suriye'ye 1998 yılında terör tehdidini azaltmak amacıyla imzaladıkları Adana Mutabakatı'na dönmelerini önerdiğini ifade ederek, "Gayriresmi temaslarda anlaşmanın imzalandığı 1998 yılındaki değerlere dönmeyi teklif ettik. Bu anlaşma, terör tehdidinin bulunduğunu ve bu tehdidin ortadan kaldırılmasını, Türkiye'nin Şam'ın onayıyla terörle mücadele yapılarını Suriye topraklarının belirli bir derinliğine kadar gönderme hakkına sahip olmasını öngörüyordu. Bu anlaşma yürürlüğünü sürdürüyor ve kimse bunu feshetmedi." şeklinde konuştu.

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"ABD, RADİKAL KÜRT ÖRGÜTLERİ DESTEKLEYEREK NORMALLEŞMEYİ ENGELLİYOR"

Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesinin önündeki engellerin en başında ABD'nin geldiğini ve ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerini beslediğini vurgulayan Lavrov, "Normalleşmenin önündeki bir başka engel ABD'nin, Suriye'nin kuzeydoğusundaki yasa dışı faaliyetleri. ABD, Türkler tarafından güvenlik tehdidi olarak görülen radikal Kürt örgütlerin ayrılıkçı yaklaşımını körüklüyor. Bu süreçler birbiriyle bağlantılı." ifadelerini kullandı.

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