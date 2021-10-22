Ruz ne demek, TDK'ya göre Ruz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ruz ne demek? Ruz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ruz kelimesi. Peki ruz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ruz nedir, ruz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

RUZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ruz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Ruz kelimesi Farsça kökenlidir.

TDK'ya göre ruz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Gün



RUZ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- ruznamçe, ruzname, ruzuşeb

