Ryan Safari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Safari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ryan Safari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ryan Safari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ryan Safari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ryan Safari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ryan Safari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ryan Safari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ryan Safari 30 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ryan Safari Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The Family yapmaktadır. Ryan Safari, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Lierse Kempenzonen futbol takımında oynamaktadır. KSK Lierse Kempenzonen takımına 21 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Ryan Safari'nin KSK Lierse Kempenzonen ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ryan Safariboyu ve yaşı kaç

Ryan Safari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ryan Safari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ryan Safari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ryan Safari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Anderlecht Alt

1 Temmuz 2019 yılında Charleroi U18

1 Temmuz 2020 yılında Union SG U21

21 Ocak 2023 yılında KSK Lierse Kem.

30 Haziran 2023 yılında Union SG U23

Ryan Safari kimdir

Ryan Safari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ryan Safari şuan KSK Lierse Kempenzonen takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RCS Charleroi, RSC Anderlecht, UR La Louvière Centre, RAEC Mons

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Ryan Safari nereli

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