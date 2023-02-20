Saad Al Muwallad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Saad Al Muwallad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Saad Al Muwallad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Saad Al Muwallad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Saad Al Muwallad 11 Mayıs 2002 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suudi Arabistan uyrukludur.Gerçek adı da Saad Abdullah Naseeb Al-Muwallad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Saad Al Muwallad Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Saad Al Muwallad, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Shabab Riad U23 futbol takımında oynamaktadır. Al-Shabab Riad U23 takımına - tarihinde katılmıştır. Saad Al Muwallad'nin Al-Shabab Riad U23 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Saad Al Muwallad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Saad Al Muwallad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Saad Al Muwallad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Saad Al Muwallad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Saad Al Muwallad şuan Al-Shabab Riad U23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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