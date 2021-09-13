Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları 13 Eylül 2021 Pazartesi | Çılgın Sayısal Loto Sonuç sorgulama ekranıAlanyaspor 1-0 Giresunspor | MAÇ SONUCUOğuzhan Asiltürk kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | Oğuzhan Asiltürk sağlık durumu nasıl?Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldıLafarge firması hangi ülkenin? | Faaliyet kapsamı ne? | Lafarge Türkiye firması nerede?Türkiye'nin konuştuğu iki hakem Alper Ulusoy ve Halis Özkahya hakkında bomba iddia: Birlikte otel işletiyorlar, gayrimenkul işlerini MHK Başkanvekiline yönlendiriyorlarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş tepki: Bu faaliyet insanlığa karşı işlenen suçlara örnektirSon dakika | AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Sadece bu yıl 130 terör eylemi engellendi2024 yılında aday olacak mı? Trump'tan çarpıcı açıklamaPendik Sanayici ve İş Adamları Derneği yeni sezona hazır! İşte PESİAD'ın yeni tanıtım filmi...
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün hastaneye kaldırıldı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre; Asiltürk sağlık durumuyla ilgili şikayetinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Oğuzhan Asiltürk'ün koronavirüs sebebiyle gelişeb zaatürreye bağlı nefes darlığı şikayeti bulunduğu aktarılırken Ankara'da bir hastaneye gittiği ve sevenlerinden dua beklediği kaydedildi.

OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?

Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanıdır.

Oğuzhan Asiltürk hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Oğuzhan Asiltürk kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
1
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT