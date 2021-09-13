Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk hastaneye kaldırıldı
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün hastaneye kaldırıldı.
Milli Gazete'de yer alan habere göre; Asiltürk sağlık durumuyla ilgili şikayetinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Oğuzhan Asiltürk'ün koronavirüs sebebiyle gelişeb zaatürreye bağlı nefes darlığı şikayeti bulunduğu aktarılırken Ankara'da bir hastaneye gittiği ve sevenlerinden dua beklediği kaydedildi.
OĞUZHAN ASİLTÜRK KİMDİR?
Oğuzhan Asiltürk Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı ve Milli Görüş Vakfı Genel Başkanıdır.
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