Saba Tümer kahkahasını NFT'ye dönüştürerek 90 bin TL'ye sattı!

50 yaşındaki Saba Tümer ile NFT çılgınlığına bir yenisi daha eklendi. Saba Tümer, kendisi kadar meşhur kahkahasını dijital ortamda NFT'ye (Non Fungible Token) dönüştürerek 90 bin TL'ye sattığını duyurdu. Söz konusu haberi Tümer, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaştı.

"DÜNYADA BİR İLK!"

Söz konusu haberi Instagram'dan meşhur kahkahasını atarak paylaşan Tümer gönderinin altına şu sözleri yazdı: "Dünyada bir ilk! Kahkaham #nft olarak rekor bir fiyata satıldı. Sevgili İzzet Pinto 90 bin TL ödedi... Ben de bu parayı eşit olarak Darüşşafaka, Tohum Otizm Vakfı ve 10 bin fidanla 'Kahkaha Korusu' yaptırmak için bağışlıyorum. Bağışlar gerçekleşince dekontları story bölümünde paylaşacağım."

NFT (NON FUNGİBLE TOKEN) NEDİR?

NFT, takas edilemez ve eşi benzeri olmayan token anlamına gelir. Bir nevi Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimi olan dijital bir token olduğu söylenebilir. NFT'nin en önemli özelliği benzersiz ve değiştirilemez olmasıdır.

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NFT (NON FUNGİBLE TOKEN) NEDİR?