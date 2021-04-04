Türkiye fiyatı belli olan Galaxy A72'in özellikleriDünyaca ünlü rapçi DMX'den kötü haber geldi!Steam’den oyun meraklılarını sevindiren sürpriz! Ücretsiz Steel RatsNisanur Erbil'den büyük başarı, eskrimde dünya ikincisi olduAdıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Polis ekipleri sokak hayvanlarının karnını doyurduİYİ parti Genel Başkanı Akşener, "104 emekli amiralin yaptığı bildiri zevzekliktir"NFT (NON FUNGİBLE TOKEN) NEDİR?Afyonkarahisar'da okuldaki 4 öğretmende korona çıktı, okul karantinaya alındı!Saba Tümer kahkahasını NFT'ye dönüştürerek 90 bin TL'ye sattı!Dünya Sokak Hayvanları Günü ne zaman? 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü resimli mesajları, sözleri
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. Saba Tümer kahkahasını NFT'ye dönüştürerek 90 bin TL'ye sattı!

Saba Tümer kahkahasını NFT'ye dönüştürerek 90 bin TL'ye sattı!

NFT haberlerine bir yenisi daha eklendi. Gazeteci ve sunucu olan Saba Tümer, kahkahasını dijital ortamda NFT'ye dönüştürerek 90bin TL'ye sattı.

Saba Tümer kahkahasını NFT'ye dönüştürerek 90 bin TL'ye sattı!

50 yaşındaki Saba Tümer ile NFT çılgınlığına bir yenisi daha eklendi. Saba Tümer, kendisi kadar meşhur kahkahasını dijital ortamda NFT'ye (Non Fungible Token) dönüştürerek 90 bin TL'ye sattığını duyurdu. Söz konusu haberi Tümer, aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaştı.

"DÜNYADA BİR İLK!"

Söz konusu haberi Instagram'dan meşhur kahkahasını atarak paylaşan Tümer gönderinin altına şu sözleri yazdı: "Dünyada bir ilk! Kahkaham #nft olarak rekor bir fiyata satıldı. Sevgili İzzet Pinto 90 bin TL ödedi... Ben de bu parayı eşit olarak Darüşşafaka, Tohum Otizm Vakfı ve 10 bin fidanla 'Kahkaha Korusu' yaptırmak için bağışlıyorum. Bağışlar gerçekleşince dekontları story bölümünde paylaşacağım."

 

Saba Tümer kahkahasını NFT ye dönüştürerek 90 bin TL ye sattı

NFT (NON FUNGİBLE TOKEN) NEDİR?

NFT, takas edilemez ve eşi benzeri olmayan token anlamına gelir. Bir nevi Bitcoin ve Ethereum gibi kripto para birimi olan dijital bir token olduğu söylenebilir. NFT'nin en önemli özelliği benzersiz ve değiştirilemez olmasıdır. 

Haberin devamı için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz...

NFT (NON FUNGİBLE TOKEN) NEDİR?NFT (NON FUNGİBLE TOKEN) NEDİR?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT