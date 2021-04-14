Sadakatsiz'in Ali'si Alp Akar koronavirüse yakalandı!

'Sadakatsiz' dizisinde başrollerde yer alan Asya ve Volkan'ın oğlu Ali karakterine canlandıran 15 yaşındaki Alp Akar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüse yakalandığını duyurdu.

INSTAGRAM HESABINDAN DUYURDU

Genç oyuncu kişisel hesabından yaptığı paylaşımda "Covid 19 pozitif olduğuma dair haberler ne yazık ki doğru. Bugün karantinanın 5. gününde evimde dinleniyorum, durumum iyi. Lütfen önlemlerini almayı ihmal etmeyin. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

BURAK SERGEN YOĞUN BAKIMDA

Öte yandan sevilen dizide Haluk karakterine hayat veren 60 yaşındaki Burak Sergen de geçtiğimiz akşam evinde fenalaşınca hastaneye kaldırılmıştı. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle solunum sıkıntısı yaşayan Sergen’in tedavisine yoğun bakımda devam ediliyor.

Dizinin iki önemli karakterinin yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle ara verme kararı alıp almayacağı konusunda ise henüz bir açıklama yapılmadı.