Safer ayı nedir, ne demek ve ibadetleri nelerdir 2021? Önemi nedir? Safer ayı ne zaman başlayacak 2021? soruları Safer ayına az bir zaman kala internet mecrasında çokça aratılıyor. Biz de bu konuyu haberimizde derledik.

SAFER AYI NEDİR, NE DEMEK? SAFER AYI ÖNEMİ NEDİR?

Safer, hicrî takvime göre Muharrem ayından sonra gelen ikinci ayıdır. Safer ayının uğursuz olduğu ve bu ayda bela ve musibetlerin çokça meydana geldiği şeklinde bir anlayış Cahiliye dönemine ait olup hurafe olduğuna inanılır.

Yaygın bilinen Safer ayının bela ve uğursuz olduğu inancı Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in hadisleriyle ortadan kaldırılır. Hz. Peygamber (s.a.s.) böyle bir anlayışı reddetmiş ve “Safer ayında uğursuzluk yoktur” buyurmuştur (Buhari, Tıb, 19).

Her ne kadar Peygamber Efendimiz (s.a.s) Safer ayıyla ilgili yaygın bilinen yanlışları düzeltmeye çalışsa da günümüzde de hala bu düşünce yaygındır.

SAFER AYI İBADETLERİ NELERDİR 2021?

Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin yaptığı günlük ibadet ve dualar ise bu ayda da yapılır.

Kamer aylarının ikincisi olan Safer ayında belalardan korunmak için günahlara tövbe edilip, çokça istiğfar çekilip, kaza namazı kılınabilir. Ayrıca sadaka verip ve salavatlar ile meşgul olunabilir.

SAFER AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Safer ayı 2021 yılında takvime göre, safer ayı bu yıl 8 Eylül 2021 Çarşamba günü itibarıyla başlayacak olup, 6 Ekim'de sona erecek.