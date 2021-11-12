Safları sıklaştırma vakti geldi! Diyanet İşleri Başkanlığından 81 ile genelge: Namazlar saf düzenine göre kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlı Ali Erbaş'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, cami ve mescitlerde 13 Mart 2020 tarihinden bu yana gerekli tedbirlerin alındığı, vatandaşların hassasiyet gösterdiği ifade edilerek salgın kaynaklı problem yaşanmadığı ifade edildi.

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür.

Bu itibarla temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim."