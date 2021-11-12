Son dakika! UEFA Galatasaray'ın itirazını reddetti!Gelinim Mutfakta 12 Kasım 2021 Cuma puan durumu | 12 Kasım Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? Haftanın birincisi kim oldu, kim elendi?Safları sıklaştırma vakti geldi! Diyanet İşleri Başkanlığından 81 ile genelge: Namazlar saf düzenine göre kılınacakEvlenmelerine izin verilmeyince canlarına kıydılar! Zehir içerek intihar ettilerNeden 24 kasım öğretmenler günü olarak kutlanır kısaca? Öğretmenler günü niye 24 kasım'da kutlanır?Ekmeğe zam geldi mi, İstanbul'da ekmek fiyatları ne kadar oldu? İstanbul yeni ekmek fiyatları 2021Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ne konuştu? Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu her şeyi tek tek anlattı!Pedavra ne demek, TDK'ya göre Pedavra kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türk Konseyi'nde konuştu!Yusuf Yazıcı'nın menajerinden Trabzonspor açıklaması!
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. DİN
  3. Safları sıklaştırma vakti geldi! Diyanet İşleri Başkanlığından 81 ile genelge: Namazlar saf düzenine göre kılınacak

Safları sıklaştırma vakti geldi! Diyanet İşleri Başkanlığından 81 ile genelge: Namazlar saf düzenine göre kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlığının genelgesine göre cami ve mescitlerde cemaatle kılınan namazları normal saf düzeni ile eda edilecek.

Safları sıklaştırma vakti geldi! Diyanet İşleri Başkanlığından 81 ile genelge: Namazlar saf düzenine göre kılınacak

Diyanet İşleri Başkanlı Ali Erbaş'ın imzasıyla yayımlanan genelgede, cami ve mescitlerde 13 Mart 2020 tarihinden bu yana gerekli tedbirlerin alındığı, vatandaşların hassasiyet gösterdiği ifade edilerek salgın kaynaklı problem yaşanmadığı ifade edildi. 

Safları sıklaştırma vakti geldi! Diyanet İşleri Başkanlığından 81 ile genelge: Namazlar saf düzenine göre kılınacak

Genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Kış şartları sebebiyle açık alanlarda namaz kılma imkanı kalmaması, ülke genelinde 18 yaş ve üstü nüfusun büyük oranda aşılanması ve toplumumuzun salgın tedbirlerine riayet konusunda alışkanlık kazanmış olması göz önünde bulundurularak yeni düzenlemenin yapılması gerekli görülmüştür.

Bu itibarla temizlik ve maske kurallarına uyulmak kaydıyla cami ve mescitlerde cemaatle kılınan farz namazların normal saf düzenine göre eda edilmesi hususunda bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim."

Safları sıklaştırma vakti geldi! Diyanet İşleri Başkanlığından 81 ile genelge: Namazlar saf düzenine göre kılınacak

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT