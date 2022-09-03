Sağlık Bakanlığı, Haftalık Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı! Vaka ve vefat sayısında büyük düşüş!

Türkiye'nin koronavirüs salgınıyla mücadelesindeki son durumu gösteren Haftalık Koronavirüs Tablosu, Sağlık Bakanlığı tarafından "covid19.saglik.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.

Bakanlığın açıkladığı verilere göre 15-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında 80 bin 20 kişinin testi pozitif çıktı, 231 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 102 bin 231 oldu.

VAKA SAYISI GEÇEN HAFTAYA GÖRE DÜŞTÜ

Öte yandan geçtiğimiz haftaki Kovid-19 vaka sayısı, 8-14 Ağustos tarihleri arasında 143 bin 778 olarak kayıtlara geçmişti.

100 BİN KİŞİDEN FAZLA HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 751 bin 868'e yükselirken, 100 bin 631 kişi hayatını kaybetti.

AŞILAMADA SON DURUM

Bugüne kadar uygulanan Kovid-19 aşı dozu sayısı 152 milyon 50 bin 973 doza ulaştı.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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