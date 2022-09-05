"Beynimde şimşekler çaktı" ifadesi gerçekmiş! Araştırmalar ortaya koydu: Hakaret içerikli ifadeler, beyinde şiddetli elektriksel aktivitelere neden oluyor!

Beyin üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kişinin kötü söz, hakaret, iltifat ve normal ifadelere nasıl tepki verdiği tespit edildi. 79 gönüllü kadın katılımcıyla birlikte yürütülen araştırma için gönüllülerin kafa derilerine elektrotlar yerleştirildi. Elektrotlar sayesinde beyinlerinde gerçekleşen aktivitelerin gözlemlendiği 79 kişiye, hayali bir erkek tarafından hakaret içerikli ifadeler sarf edildi.

TOKAT ETKİSİ OLUŞTURDU

Katılımcılar, hayali erkek tarafından yalnıza hakaret duymadı. İltifat ve nötr ifadeler karşısında da beyinlerinin nasıl bir aktivite gerçekleştirdiği gözlemlendi.

Araştırma sonuçlarına göre hakaret edilen gönüllülerin beyinlerinde "Tokat etkisi" oluşturduğu gözlemlendi. Üstelik hakaretin kime yönelik olduğu da önemli olmadı. Kime yönelik olduğu fark etmeksizin kötü söz duyan her katılımcının beyninde aynı aktivite gözlemlendi.

OLUMLU İFADELER DAHA AZ AKTİVİTEYE NEDEN OLUYOR

Araştırma bulgularına göre hoş sözler ve iltifatlar duyan beyin ise, daha az elektriksel tepki verdi. Yani olumsuz olay ve ifadeler beyinde şiddetli elektriksel aktivitelere neden olurken olumlu ifadeler daha hafif düzeyde bir aktiviteye neden oluyor.

Tabii Hollandalı dil araştırmacısı Marijn Struiksma ve meslektaşlarının yürüttüğü bu çalışmanın çok küçük bir kitle üzerinde yapıldığının altı çizildi.

Yalnızca gelecekte yapılacak diğer araştırmalara bir destek olarak kabul edileceği görüşü ortaya atıldı.