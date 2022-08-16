Sağlık Bakanlığı açıkladı! 1 - 7 Ağustos 2022 Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu!

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık Kovid-19 verilerine göre ülke genelinde 1-7 Ağustos'ta 232 bin 253 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 380 kişi ise yaşamını yitirdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
YAYINLAMA
Google News
Sağlık Bakanlığı açıkladı! 1 - 7 Ağustos 2022 Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu!

Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 1-7 Ağustos'ta 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi hayatını kaybetti.

Haftalık Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden açıklandı.

Buna göre, 1-7 Ağustos'ta 232 bin 253 kişinin testi pozitif çıktı, 380 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 447 bin 132 oldu.

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'den bu yana görülen vaka sayısı 16 milyon 528 bin 70'e yükselirken, 100 bin 58 kişi hayatını kaybetti. Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı ise 151 milyon 610 bin 456 doza ulaştı.

Sağlık Bakanlığı açıkladı! 1 - 7 Ağustos 2022 Haftalık koronavirüs tablosu belli oldu!

Sağlık Bakanlığı 18-24 Temmuz Haftalık Koronavirüs Tablosunu açıkladı! Vaka ve vefat sayılarında büyük artış!Sağlık Bakanlığı 18-24 Temmuz Haftalık Koronavirüs Tablosunu açıkladı! Vaka ve vefat sayılarında büyük artış!

Sağlık Bakanlığı 11-17 Temmuz haftalık koronavirüs tablosuna açıkladı! Vaka ve vefat sayıları korkuttuSağlık Bakanlığı 11-17 Temmuz haftalık koronavirüs tablosuna açıkladı! Vaka ve vefat sayıları korkuttu

Sağlık Bakanlığı, Haftalık Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı! Sayılar tedirgin etti: Vakalar iki kat arttı!Sağlık Bakanlığı, Haftalık Koronavirüs Tablosu'nu açıkladı! Sayılar tedirgin etti: Vakalar iki kat arttı!

Haftalık Koronavirüs tablosu açıklandı! Vakalarda patlama görüldü! 2 katı artış!Haftalık Koronavirüs tablosu açıklandı! Vakalarda patlama görüldü! 2 katı artış!

Son dakika! Haftalık Koronavirüs tablosu açıklandı! Vakalarda patlama! Maskeler yeniden mi takılacak?Son dakika! Haftalık Koronavirüs tablosu açıklandı! Vakalarda patlama! Maskeler yeniden mi takılacak?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
İlgi odağı olmak isteyenlerin bir numaralı bahanesi! İyileşse bile kabul etmeyenlerin hastalığı: Sekonder Kazanç
İlgi odağı olmak isteyenlerin bir numaralı bahanesi! İyileşse bile kabul etmeyenlerin hastalığı: Sekonder Kazanç
Doğal besinler ile zayıflamanın yolları bitmez! Fazla kilolarınız bu kür ile baştan sora eriyecek!
Doğal besinler ile zayıflamanın yolları bitmez! Fazla kilolarınız bu kür ile baştan sora eriyecek!
Düşük kalori, çokça fayda! Kuru inciri 1 gece boyunca suda bekletip tüketin ve olacakları gözlerinizle görün!
Düşük kalori, çokça fayda! Kuru inciri 1 gece boyunca suda bekletip tüketin ve olacakları gözlerinizle görün!
Bu sefer içi değil dışı! Geleneksel dönemde dökülen, yıpranan, yağlanan saçlar bu karışım ile düzene giriyordu!
Bu sefer içi değil dışı! Geleneksel dönemde dökülen, yıpranan, yağlanan saçlar bu karışım ile düzene giriyordu!
Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araçta yeni dönem! 6 ay 6 bin kilometre şartı!
Resmi Gazete'de yayımlandı! İkinci el araçta yeni dönem! 6 ay 6 bin kilometre şartı!
Meteoroloji açıkladı! Yağış o bölgede devam ediyor! Batı kesimlerde hava sıcaklığı artıyor! Kavrulmaya hazır olun! İşte 16 Ağustos 2022 Salı hava durumu
Meteoroloji açıkladı! Yağış o bölgede devam ediyor! Batı kesimlerde hava sıcaklığı artıyor! Kavrulmaya hazır olun! İşte 16 Ağustos 2022 Salı hava durumu
Masterchef Türkiye'de Alinazik bilmecesi! Yarışmacıların yöntemleri Mehmet ve Somer Şef'i şaşırttı! "Ben anlamadım onu"
Masterchef Türkiye'de Alinazik bilmecesi! Yarışmacıların yöntemleri Mehmet ve Somer Şef'i şaşırttı! "Ben anlamadım onu"
Skandal sözler sonrası başsavcılık harekete geçti! Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Skandal sözler sonrası başsavcılık harekete geçti! Canan Kaftancıoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz 2023 gençliğimizin patlama yılı olacak"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: "Çok çalışacağız, çok gayret edeceğiz 2023 gençliğimizin patlama yılı olacak"
Ankara'yı sağanak yağış ve fırtına vurdu! Çankaya'da lisenin camları kırıldı: 4 öğrenci yaralandı
Ankara'yı sağanak yağış ve fırtına vurdu! Çankaya'da lisenin camları kırıldı: 4 öğrenci yaralandı
İstanbul'da sel felaketi yaşandı! Vatandaş seli fırsat bildi! Kimi yüzdü, kimi balık tuttu...
İstanbul'da sel felaketi yaşandı! Vatandaş seli fırsat bildi! Kimi yüzdü, kimi balık tuttu...