Sağlık Bakanlığından flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Gönüllüler aranıyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "5 Eylül’de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlıyor. 18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşlar, https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek" ifadeleri kullanıldı.