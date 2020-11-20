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Sağlık Bakanlığından flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Gönüllüler aranıyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de faz 3 denemeleri gerçekleştirilen Çin'in menşeli aşısının denemelerinde gönüllü olmak isteyenlerin belirlenen telefon numarasını arayarak gönüllü olabileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığından flaş koronavirüs aşısı açıklaması! Gönüllüler aranıyor

Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "5 Eylül’de ülkemizde Faz 3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısı, sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmaya başlıyor. 18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşlar, https://covid19asi.calismasi.info adresinden veya  0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecek" ifadeleri kullanıldı.

Tayfun Altuntaş
Editör


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