Sağlık Çalışanının Boğazını kesti,! Maçka Parkında kan donduran olay

Olay, Şişli'de bulunan Maçka Demokrasi Parkı İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Yerleşkesi çıkış kapısında saat 18.00 sıralarında meydana geldi.

Süleyman Dönmez isimli psikiyatri danışmanı ile Emrah D. arasında başlayan tartışmanın kimliği henüz belirlenemeyen bir kişiye laf atma iddiası üzerine başladığı öğrenildi. Psikiyatri bölümünde asistanlık yapan Süleyman Dönmez iki kadın meslektaşı ile Maçka Demokrasi Parkında bulunduğu sırada. Çıkan tartışma esnasında Emrah D. isimli zanlı kırdığı bira şişesi ile Süleyman Dönmez'in boğazını keserek olay yerinden uzaklaştı. Süleyman Dönmezi saldırının ardından kanlar içinde yığıldı.

İLK MÜDEHALEYİ VATANDAŞLAR YAPTI

Saldırıda ağır Yaralanan S. Dönmezin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kan Kaybetmesine engel olmak için çevredeki bir vatandaşın tişörtü ile tampon yapılan S. Dönmez Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan, E. Dönmez polis tarafından eşkalinin belirlenmesinin ardından Eyüpsultan'da yakalandı. Saldırıya tanık olan ve ilk müdehalenin gerçekleştirilmesi için tişörtünü veren Aykut Fırtına "Biz burada oturuyorduk. İki arkadaş o taraftan geldi. Birbirlerine müdahale etmeye başladılar. Birisi bira şişesini kırdı, arkadaşın boğazını kesti. Bayağı da kan kaybetti arkadaş. Geçmiş olsun. Olay anlık gelişti, iki dakikada olay oldu. Olayı gerçekleştiren arkadaş çıktı gitti. Biz müdahale edemedik, elinde kırık cam şişesi vardı" şeklinde ifade verdi.

Kaldırıldığı hastanede tedavisi süren Süleyman Dönmez'in sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne getirilen şüphelinin işlemleri sürüyor.