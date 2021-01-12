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  3. Sağlık çalışanları için ek ödeme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık çalışanları için ek ödeme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Sağlık çalışanlarına 1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılabilmesine ilişkin düzenleme, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Sağlık çalışanları için ek ödeme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personellere  1 Kasım 2020'den itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle ek ödeme yapılacak. Bu ek ödeme oranının Bakanlığın belirleyeceği kapsama alanındaki personellere yapılacağı belirtildi. 

Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.

Yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.

Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.

Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 12 Ocak 2021Resmi Gazete'de bugün | Resmi Gazete 12 Ocak 2021

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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