Sağlık yatırımları sürüyor! Tekirdağ Şehir Hastanesi hizmete açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 105. Topçu Alay Komutanlığında düzenlenen 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Törenine katıldıktan sonra Valiliği ziyaret etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namık Kemal Stadı'nda gerçekleştirilen AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldıktan sonra Tekirdağ Şehir Hastanesi Açılış Töreni'ne iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Seçim meydanlarında ne söz verdiysek, göreve geldiğimizde onları tek tek hayata geçirmenin çabası içindeyiz.

Girdiğimiz her seçimde bizi zafere taşıyan, 18 yıldır bizi iktidarda tutan sır, 83 milyonun her biriyle tesis ettiğimiz sarsılmaz bağdır.

KORONAVİRÜS SALGINI

"Kovid-19 hastalığının bir süre daha bizimle olacağının farkındayız. Nitekim son haftalarda dünya genelinde vaka, hasta ve vefat sayılarında yaşanan tırmanış, bu acı gerçeği hepimize hatırlatmaktadır."

"Koronavirüsün ilacı veya aşısı bulunan kadar mücadeleyi sürdürmemiz gerekiyor."

Gereken tedbirleri almaktan çekinmeyeceğiz.

Ayrıntılar gelecek...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Talebimiz, her vatandaşımızın istisnasız tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı vermesidir. Bunu bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum, kul hakkı olduğuna inanıyorum. Bu vesileyle eşinin, dostunun hakkını koruyan, tedbirlere uyarak bu mücadeleye katkı veren vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Ülke genelinde farklılıklar olsa da özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerimizde hastalığın bulaşma hızının arttığını görüyoruz."