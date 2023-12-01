Sağlıkta yapay zekadaki son durum! "Türk damar robotları 70 ülkede kullanılıyor"

Antalya'da düzenlenen 24. Asya Damar Cerrahisi Derneği (ASVS) Kongresi, Türkiye’de Tıbbi inovasyon alanında çalışmalar düzenleyen INVAMED Medikal inovasyon enstitü ile beraber düzenleniyor.

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Sağlıkta yapay zekadaki son durum! "Türk damar robotları 70 ülkede kullanılıyor"

Antalya'da düzenlenen 24. Asya Damar Cerrahisi Derneği (ASVS) Kongresi, Türkiye’de Tıbbi inovasyon alanında çalışmalar düzenleyen INVAMED Medikal inovasyon enstitü ile beraber düzenleniyor. 4 gün sürecek kongrenin oldukça yararlı geçeceğini belirten INVAMED Başkanı Raşit Dinç, kongrenin uluslararası anlamda büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Sağlıkta yapay zekadaki son durum

24. Asya Damar Cerrahisi Derneği (ASVS) Kongresi, Kemer ilçesinde bir otelde Perşembe günü başladı. 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında sürecek kongreye dünyanın birçok ülkesinden gelen Kalp ve Damar Cerrahisi uzmanları ile sektörden birçok önemli isim katılıyor.

Sağlıkta yapay zekadaki son durum! "Türk damar robotları 70 ülkede kullanılıyor"

INVAMED Medikal İnovasyon Enstitüsü'nün yoğun çalışmalarını vurgulayan INVAMED Başkanı Raşit Dinç, uluslararası anlamda büyük önem taşıyan ve bu yıl 24’üncüsü Türkiye’de gerçekleştirilen kongreye sponsor ve katılımcı olarak yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Dinç, Türkiye’de böyle toplantıların yapılmış olmasının uluslararası ve bilimsel anlamda ülkenin daha ileriye gidebilmesi adına büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Sağlıkta yapay zekadaki son durum! "Türk damar robotları 70 ülkede kullanılıyor"

Kongrenin konu başlıklarından birisinin sağlıkta yapay zeka teknolojileri olduğunu aktaran Dinç, “Ağırlıklı olarak gerek teşhis, gerek tedavi yöntemlerinde yapay zekanın daha öne çıktığı damar cerrahisinde teşhislerin daha hızlı konulabildiği sistemlerin bir araya getirildiği kontekst bir sistem. Daha önceden sağlıktaki yapay zeka sistemleri bir hastaya neler yapılabileceği hakkında bilgiler veriyordu. Ama bugün bir hastanın bir varis problemi ya da bir aort yırtılması gibi problemlerinin olup olmayacağını önceden tespit edecek sistemler üzerine çalışmalar yapıyoruz” dedi.

"Türk damar robotları 70 ülkede kullanılıyor"

Dinç, Türkiye’nin yerli üretiminde firma olarak tıbbı cihazların üretimiyle ilgili aşamalar kaydettiklerini de belirterek şunları söyledi: Bugün ki geldiğimiz durumda artık önlenebilir damar cerrahisini önceden teşhis edip daha sonra tedavileriyle ilgili sistemlerini bugün burada tartışma fırsatı bulduk. Bugün burada Türkiye’nin ürettiği Türk damar robotlarını anlatıyoruz. Türk damar robotları önceden yapılan açık ameliyatların artık tamamen kapalı olarak bir iğne deliğinden girip damarın içerisine verilen robotik enerjiyle plakların açılma sistemi teorisine dayanıyor. Dünyada da bunlar Türk damar robotları olarak biliniyor ve 70 ülkede kullanılıyor. Bugün bu 70 ülkedeki yabancı doktorlar kendi ülkelerinden getirdikleri tecrübelerini tük doktorlarına anlatma fırsatı buluyor. Bu ürünü daha iyi hale getirebilmeniz için onların tecrübeleri de bizim için çok önemli. Onlarla birlikte hastaya özel üretilen yapay teknolojilerimiz de konuşma fırsatı buluyoruz. Burada ağırlıklı olarak bir damara istediğimiz oranda bir kan akışı gönderebiliyoruz. Bu ürünlerin Türkiye’de Türk mühendisleri ve Türk doktorlarıyla birlikte üretilmesi bizlere ilham ve gurur kaynağı.”

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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