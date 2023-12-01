Sahilde odun toplarken dalgaların yuttuğu kadın 5. günde de bulunamadı!

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 27 Kasım günü yaşanan fırtınada sahilde dalgaların getirdiği odunları toplamak istediği sırada dalgalar arasında kaybolan kadını arama çalışmaları 5. gününde de sürüyor.

Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar (52) derelerin denize getirdiği ve ardından dalgaların sahile vurduğu odunlardan toplamak için deniz kenarına indi.

Odun toplayan kadını dev dalgalar yuttu

Bir daha geriye dönmeyen Bekar için ailesi endişelenince kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbarın ardından ekipler arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları 5. gününde de aralıksız sürüyor. Kayıp kadının arama çalışmaları sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.

Havadan, karadan ve denizden süren arama çalışmalarında kaybolan kadına dair bir iz bulunamadı. Arama çalışmalarına helikopterler de destek verdi.

112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası Muğla'da şehir turuyla kutlandı

Asgari ücret ne kadar olacak? İlk toplantı tarihi belli oldu!

(TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar açıkladı: Kasım ayında fiyatı en çok düşen ürün bakın ne oldu?

Tam 2 yıldır topluyordu... Sırra kıdem bastı! Ekipler çöp evden 4 saatte 2 kamyon çöp çıkardı!