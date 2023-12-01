Sahilde odun toplarken dalgaların yuttuğu kadın 5. günde de bulunamadı!

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 27 Kasım günü yaşanan fırtınada sahilde dalgaların getirdiği odunları toplamak istediği sırada dalgalar arasında kaybolan kadını arama çalışmaları 5. gününde de sürüyor.

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Sahilde odun toplarken dalgaların yuttuğu kadın 5. günde de bulunamadı!

Rize’nin Ardeşen ilçesinde 27 Kasım günü yaşanan fırtınada sahilde dalgaların getirdiği odunları toplamak istediği sırada dalgalar arasında kaybolan kadını arama çalışmaları 5. gününde de sürüyor.
Ardeşen ilçesinde yaşayan Zeynep Bekar (52) derelerin denize getirdiği ve ardından dalgaların sahile vurduğu odunlardan toplamak için deniz kenarına indi.

Odun toplayan kadını dev dalgalar yuttu

Sahilde odun toplarken dalgaların yuttuğu kadın 5. günde de bulunamadı!

Bir daha geriye dönmeyen Bekar için ailesi endişelenince kayıp ihbarında bulundu. Yapılan ihbarın ardından ekipler arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları 5. gününde de aralıksız sürüyor. Kayıp kadının arama çalışmaları sabahın erken saatlerinden itibaren başladı.

Havadan, karadan ve denizden süren arama çalışmalarında kaybolan kadına dair bir iz bulunamadı. Arama çalışmalarına helikopterler de destek verdi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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