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  3. Şahin Örgel, Hatırla Sevgilim oyunuyla izleyici karşısına çıkacak

Şahin Örgel, Hatırla Sevgilim oyunuyla izleyici karşısına çıkacak

Tiyatro oyuncusu Şahin Örgel, kaleme aldığı Hatırla Sevgilim isimli tiyatro oyununu İstanbul Su Gösteri Sanatları Sahnesi'nde izleyici ile buluşturacak.

Şahin Örgel, Hatırla Sevgilim oyunuyla izleyici karşısına çıkacak

Kaleme aldığı tiyatro oyunları ile adından söz ettiren oyuncu ve yazar Şahin Örgel, tiyatro oyunlarıyla izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Örgel bu kapsamda kendisinin yazdığı Hatırla Sevgilim isimli oyununu İstanbul  Su Gösteri Sanatları Sahnesi'nde izleyici ile buluşturacak. 

Merakla beklenen tiyatro oyunu 21 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak. 

Şahin Örgel, Hatırla Sevgilim oyunuyla izleyici karşısına çıkacak

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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