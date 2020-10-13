Sahte içki kabusu sürüyor! İstanbul'da ölü sayısı 7, ülke genelinde ise 44 oldu

Kırıkkale, İzmir, Mersin ve Muğla'nın ardından İstanbul'un çeşitli ilçelerinde sahte içki zehirlenmesi ile hastaneye başvuran kişilerden 6'sı hayatını kaybetti. Kartal'da avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu'nun da dün hayatını kaybetmesinin ardından toplam ölen sayısı 7'ye yükseldi. Diğer kişilerin kimlikleri henüz açıklanmadı.

MERSİN'DE 6 KİŞİ ÖLDÜ

Mersin’in çeşitli ilçelerinde sahte içki tükettikleri iddiası ile hastaneye kaldırılan 6 kişinin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmesinin ardından kent genelindeki tekel büfeler ile içkili restoranların denetimleri sıklaştırıldı. Dün itibarıyla kent genelindeki yaklaşık 650 büfede denetim yapan polis, çalışmalarını bugün de sürdürdü. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü koordinesindeki 100'e yakın polis, 13 ilçedeki 30 ekip ile içki satan yerleri kontrol etti.

Şehir merkezindeki çalışmalara Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi üzerindeki büfelerde başlayan polis, elektronik bir cihazla şişelerin üzerindeki barkodları okutarak, içkinin sahte olup olmadığını kontrol etti.

İZMİR'DE 18 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, kentte sahte içki kaynaklı şikayetlere bağlı olarak hala hastaneye başvuran vatandaşların olduğunu belirterek, "Bu konunun Türkiye’de gündem olmaması, insanların bunu kullanmaması gerekir. Biz bunun için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız. Bu alkolü İzmir civarına dağıtan kişileri yakaladık. Şuan hastanelerde 20’den fazla kişinin tedavisi devam ediyor. Ölü sayısı 18 ama durumu kritik olan hastalarımız var” dedi.

MUĞLA BODRUM'DA 2 KİŞİ ÖLDÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle Devlet Hastanesine kaldırılan 74 yaşındaki İbrahim Yanık ile özel bir hastaneye kaldırılan 66 yaşındaki Semran Başkurt tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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KIRIKKALE'DE 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kırıkkale’de yüzey temizleyicisi olarak kullanılan dezenfektana etil alkol ile içki aroması katılarak üretilen sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 11 kişiden 7'si hayatını kaybetti.

AYDIN'DA 1 KİŞİ ÖLDÜ

Kuşadası Özel Gözde Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Torbalı ilçesinde yoğun bakım ünitelerinin dolu olması sebebiyle ambulansla Kuşadası’na getirilen 54 yaşındaki A.Y., metil alkol ile sahte içki içtiği şüphesiyle yoğun bakıma alındı. Durumu ağır olan A.Y., Kuşadası Özel Gözde Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TRABZON'DA DA GÜVENLİK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ

Dün Yenimahalle’de ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre bazı karışımlar yaparak, sahte alkol üreten M.B., içkiyi içtikten sonra fenalaştı. Yakınlarının ihbarıyla adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan M.B., ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen M.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. M.B.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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KARABÜKTE 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ İSE KOMADA

Edinilen bilgilere göre Zonguldak' Ereğli ilçesinde ihbar üzerine 112 sağlık ekipleri Harun İnanç (54) isimli kişiyi aşırı alkol şüphesiyle ilçedeki özel hastaneye getirdi. Burada yapılan kontrollerinde sahte alkol tükettiği belirlendi. İlk tedavisinin ardından ambulansla Karabük’te ki Özel Medikar Hastanesine kaldırılan İnanç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 11 Ekim günü hayatını kaybetti.

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