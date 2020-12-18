Koronavirüs beyni nasıl etkiliyor? Uzmanlar açıkladı: Beyin hücrelerini boğarak öldürüyor!Ünlü iş adamı Nuri Nihat Aslanoba vefat ettiOn Numara çekiliş sonuçları 18 Aralık 2020 (MPİ)Erdek’in altyapı ihalesi, İller Bankası tarafından gerçekleştirildiBahçeli'den 'İttifak bozmak istiyor' iddialarına sert çıkış!Kocaeli'nde otobüsler çalışıyor mu? Kocaeli'nde hafta sonu otobüs çalışma saatleriOtomobilin camını kırarak 300 bin TL çaldılar! 24 saat geçmeden yakayı ele verdilerAkrep dizisi konusu nedir? Oyuncuları kim? Akrep ne zaman başlıyor? Nerede çekiliyor?Koronavirüs aşılarından zarar görenler bir hak talep edemeyecek!Diyarbakır'dan sevindiren haber! Sokağa çıkma kısıtlamaları sonuç verdi
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sahte para ile alışveriş yapan dolandırıcılar polisten kaçamadı!

Sahte para ile alışveriş yapan dolandırıcılar polisten kaçamadı!

Kocaeli'ye bağlı Derince ilçesinde sahte para ile alışveriş yaptığı iddia edilen ve 21 adet sahte banknot ile yakalanan 2 şüpheli şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte para ile alışveriş yapan dolandırıcılar polisten kaçamadı!

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 farklı işyerinde sahte para ile alışveriş yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan incelemede sahte paralar ile alışveriş yapan 2 şahsın kimliği tespit edildi. Tespit sonucu takip başlatan polis ekipleri, 2 şüpheli şahsı üzerlerinde bulunan 21 adet 200 TL'lik banknotlar ile yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, sevk edildikleri Kocaeli Adliyesi'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sahte para ile alışveriş yapan dolandırıcılar polisten kaçamadı!

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT