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Sakarya Park'a vatandaşlar yaz aylarında kavuşacak

Sakarya Park'ta devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çalışmaların yaz aylarına kadar tamamlanacağını müjdeledi.

Sakarya Park'a vatandaşlar yaz aylarında kavuşacak

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Park'ta devam eden çalışmaları yerinde inceledi. 350 metre uzunluğundaki zipline, gölet içerisinde dolaşacak kayıklar ve modern görünüme sahip iskelesiyle bölgenin sosyal yaşantısına büyük katkı sağlayacak projede çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Başkan Yüce, önümüzdeki yaz aylarında vatandaşların hizmetine sunulacağının haberini verdi.

İskelenin montaj çalışmalarına dair bilgiler paylaşan Başkan Yüce, "Yapımı tamamlanan iskelemizin montaj çalışmaları da önümüzdeki günlerde tamamlanacak. Devam eden çalışmalarımızı yaz aylarına kadar tamamlayarak bölgeyi en kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. Alan içerisinde yer alacak gezi kayığı ve 4 fiber kayık ile ziyaretçiler doğanın güzellikleri içerisinde gönüllerince dolaşabilecekler. Aynı zamanda zipline projemiz ile de bölgenin sosyal yaşantısına farklı bir boyut kazandıracağız. Vatandaşlar Sakarya'nın doğal güzelliklerine ister iskele üstünde yürüyerek, ister gezi kayıkları ile gezerek şahit olabilecekler. Hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sakarya Park'a vatandaşlar yaz aylarında kavuşacak

Sakarya Park'a vatandaşlar yaz aylarında kavuşacak

Sakarya Park'a vatandaşlar yaz aylarında kavuşacak

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