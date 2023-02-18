Salaheddine Cheffani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Salaheddine Cheffani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Salaheddine Cheffani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Salaheddine Cheffani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Salaheddine Cheffani 27 Haziran 2004 tarihinde Fès şehrinde doğmuştur. Fas uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Salaheddine Cheffani Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Salaheddine Cheffani, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ittihad Tanger B futbol takımında oynamaktadır. Ittihad Tanger B takımına 13 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Salaheddine Cheffani'nin Ittihad Tanger B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Salaheddine Cheffani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Salaheddine Cheffani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Salaheddine Cheffani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Salaheddine Cheffani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2022 yılında Tanger B

Salaheddine Cheffani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Salaheddine Cheffani şuan Ittihad Tanger B takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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