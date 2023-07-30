Dua anlamına gelen salât kelimesinin çoğulu olarak kullanılan salavat kelimesi, Peygamber Efendimizi (s.a.v) anmak, yapılan ibadetlerdeki sevabı Peygamber Efendimize (s.a.v) armağan etmek amacıyla yapılan duaya verilen isimdir. Peki salavat nedir? Salavat nasıl getirilir? Salavat getirmenin faziletleri nelerdir? Kaç çeşit salavat bulunur? Hangi durumlarda salavat getirilmektedir? İşte salavat ile ilgili tüm merak edilen detaylar.





Salavat Nedir?

Özellikle kandillerde sıkça gündeme gelen salavat getirmek konusu insanlar tarafından merak edilmektedir. İnsanlar salavat ne olduğu ve nasıl getirildiğiyle alakalı birçok araştırma yapmaktadır. Bu konularla alakalı bilgileri araştırdık ve sizler için bu makalede toparladık.

Peygamber Efendimize selam göndermek, Peygamber Efendimizi anmak amacıyla dile getirilen duaya salavat adlı verilmektedir. Allahu Teala’nın Peygamber Efendimize salât etmesi; peygamberimize rahmet etmesi anlamına gelmektedir. Peygamberimize meleklerin salât etmesi; peygamberimizin şanını yüceltmek için dilekte bulunması anlamına gelmektedir. İnsanların Peygamber Efendimize salât etmesi onun için dua etmeleri anlamına gelmektedir. Geçmiş zamanda düzenlenmiş birçok salâtu selam, salavat getirme örnekleri bulunmaktadır. Salavat getirme konusunda pek çok hadisi şerif bulunmaktadır. Ayrıca salavat getirmenin belli bir sayısı ya da belli bir zamanı yoktur. İnsanlar istediği sayıda ve dilediği zaman salâvat getirmekte serbesttirler. Bunun yanı sıra salâvat getirmek için besmele çekmek zorunlu değildir. Kişinin abdest alma zorunluluğu da yoktur. Yani Müslüman kişi istediği şekilde salâtu selam getirebilir. Esas önemli olan durum kişinin peygamberimiz için olabildiğince çok salâvat getirerek Peygamber Efendimizi hatırlamasıdır.

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Salavatın Faziletleri Arasında Neler Vardır?

Salât-ı selam günahların bağışlanmasına yol açar.

Kıyamet günü gelip çattığında Peygamber Efendimiz salavat getiren kişinin yanında bulunur.

Allah’ın rahmeti salavat getiren Müminin üzerine iner.

Salavat getiren kişi her kimse Peygamber Efendimize adı iletilir.

Salât-ı selamda bulunan kişi yoksulluktan uzak olur.

Salavat getiren Müslümanın her ne sıkıntısı varsa çözüme kavuşur.

Salavat getiren kişi aynı zamanda sadaka vermiş sayılır.



Salavat Çeşitleri

1. Allahümme salli ala Muhammed'in ve enzilhul'mul'adel'mukarrabe indeke yevmel'kıymeti.

Anlamı: Yüce Allah'ım Hazreti Muhammed'e binlerce kez Salatu elam eyle ve onu kıyamet günü geldiğinde sana yakın bir yere (makam-ı Mahmut'a indir.

2. Aleyhisselam

Anlamı: Yüce Allah'ın selamı onun üstüne olsun.

3. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in ve ala alihi ve sahbihi ve sellim

Anlamı: Yüce Allah'ım Sevgilimiz büyüğümüz Peygamberimize evladu iyaline ve ashabına salatu selam eyle. (Selametlik ver, rahmet eyle)

4. Aleyhissalatu Vesselam

Anlamı: Yüce Allah'ın salatu selamı onun üstüne olsun.

5. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed'in ve ala ali seyyidina Muhammed'in bi adedi ilmike

Anlamı:Yüce Allah'ım kalplerin devası ile doktoru, gözlerin ziyası ve nuru olan, vücutların şifası olan sen Muhammed'e (sav) ashabı ile aline salatu selam eyle.

6. Allahümme salli ala ruhi seyyidina Muhammed'in fil'ervahi ve salli ala cesedi seyyidina Muhammed'in fil'ecsadi ve salli ala kabri seyyidina Muhammed'in filkuburi. Allahümme belliğ minni teyiyeten ve selama.

Anlamı: Ey yüce Allah'ım ruhların içerisinde peygamberimiz Hazreti Muhammed'in ruhuna, binlerce ceset içerisinde Hazreti Muhammed'in (asv) cesedine kabirler içerisinde Hazreti Muhammed'in (sav) kabrine salatu selam eyle ya rab. Ey rabbim benim selamımı sevgili peygamberimiz hazreti Muhammed (sav) 'in aziz ruhuna ulaştır rabbim.

7. Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed

Anlamı: Ey Yüce Allah'ım peygamberimiz ve onun aline evladu iyaline sen rahmet eyle ya rab.

8. Allahümme salli ala seyyi,dina Muhammed'in mahtelefel-melevani ve teakabel-asarani ve kerraral-cedidani vestekbelel-ferkadani ve belliğ ruhahu ve ervaha ehl-i beytine minnat-tahiyyete vesselame verham ve barik ve sellim aleyhi ve aleyhim tesliman kesiran kesira

Anlamı: Yüce Allah'ım ferkadan, melevan, cedidan ve asaran yıldızları olduğu sürece Sevgili peygamberimiz Muhammed'e (sav) selam ile salat eyle ya rabbbim. Ehl-i beyti ile onun ruhuna bizlerden selam ve saygı ulaştır.

9. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammed'in ve ala ali seyyidina Muhammed'in bi adedi ilmike.

Anlamı: Ya rabbi sevgili peygamberimiz Hazreti muhammed'e (sav)ile Hazreti Muhammed'in (sav) aline nihayetsiz olan ilminin sayısınca selam ve salatu bereketler ihsan eyle ya rabbim.

10. Allahümme salli alaseyyidina Muhammed'in ve ala ali Muhammed'in ve Ademe ve Nuhin ve İbrahime ve İsa ve Musa ve ma beynehum minen'nebiyyine vel'murselin. Salevatullahi ve selamuhu aleyhim ecmain.

Anlamı: Yüce Allah'ım sevgili peygamberimize, Hazreti İsa'ya, Hazreti Ademe, Hazreti Nuh'a ve Hazreti İbrahim'e ve bunların içinde gelip geçen tüm peygamberlere rahmet ihsan eyle ya rabbim.

11. Allahümme barik ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed, kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahim, İnneke hamidun mecid.

Anlamı: Yüce Allah'ım Hazreti ile onun aline sen mübarek eyle. Hazreti İbrahim (sav) ile aline mübarek eylediğin gibi hiç şüphe yok ki sen hamitsin. (Övülmüş olan sadece sensin.) Mecidsin (şan ile şeref sahibi sadece sensin)

12. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed'in abdike ve resulike ve ale'muminine vel'muminati vel'muslimine vel'muslimati.

Anlamı: Yüce Allah'ım Resulün ve kulun olan Hazreti Muhammed'e salat (rahmet eyle) Mümin olan bayan ve erkeklere Müslüman olan bayan ve erkeklere de sen merhamet eyle ya rabbim.

13. Allahümme salli ala Muhammed'in ve ala ali Muhammed kema salleyte alla İbrahime ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid.

Anlamı: Ya Rabbim sen Hazreti Muhammed ile onun aline salatu selam eyle. Hazreti İbrahim (sav) ile aline salat ettiğin gibi. Hiç şüphe yok ki sen mecidsin. Şeref ve şan sahibi sensin.