Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle 11 ili ve ilçelerini etkilemiş o ilçelerden bir tanesi de Samandağ ilçesidir. Peki! Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın biyografisi