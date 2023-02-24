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Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz kimdir, nerelidir, hangi partilidir? Biyografisi
Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketiyle 11 ili ve ilçelerini etkilemiş o ilçelerden bir tanesi de Samandağ ilçesidir. Peki! Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi partilidir? İşte Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz'ın biyografisi
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