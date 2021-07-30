Sami Sarıyıldız kimdir? Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı kaç yaşında, nereli?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile bazı kurumlara ilişkin atama kararları 30 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcılığı görevine Sami Sarıyıldız getirildi. İşte Sami Sarıyıldız hakkında merak edilenler.

SAMİ SARIYILDIZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sami Sarıyıldız 'ın, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Hızır Ay'ın neden görevden alındığı bilinmezken, Sarıyıldız hakkında da henüz bir bilgi bulunmamaktadır.

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