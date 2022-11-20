Samsunda feci ölüm! İçtiği ağrı kesiciler sonu oldu

Samsun'da içtiği ilaçtan zehirlenen kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Melahat Ersoy
Editör
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Samsunda feci ölüm! İçtiği ağrı kesiciler sonu oldu

Olay, Alaçam ilçesi Fatih Mahallesi'nde 10 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seher Çırak (35) tedavi için ağrı kesici ilaçtan fazla içince zehirlendi. Rahatsızlanınca ailesi durumu fark ederek Çırak'ı Alaçam Devlet Hastanesine kaldırdı.

Samsunda feci ölüm! İçtiği ağrı kesiciler sonu oldu

TÜM MÜCADELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

İlk müdahalesinin ardından hayati tehlike kaydı ile Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Seher Çırak, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsunda feci ölüm! İçtiği ağrı kesiciler sonu oldu

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