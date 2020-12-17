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  3. Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım taburcu ediliyor

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım taburcu ediliyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatife döndüğü bildirdi.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım taburcu ediliyor

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın bir aydır tedavi olduğu hastaneden taburcu olacağını belirtti. Yaklaşık bir aydır tedavi gören Yıldırım, yaptığı açıklamada tedavisinin kalan kısımlarına evde devam edileceğini bildirdi. 

Kalan tedavisinin evde süreceğini aktaran Yıldırım, "Sevgili dostlar ve arkadaşlar, dün PCR sonucum negatif ve antikor testim pozitif çıktı. Yarın akşamüstü bir aydır kaldığım hastaneden taburcu olacağım. Ama evde akciğer tedavisi ve bakımlarım 45-60 gün devam edecek. Karantinada olacağım. Çok mutluyum. Sizleri seviyorum." ifadelerini kullandı.

Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yüksel Yıldırım mesleği ne?Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yüksel Yıldırım mesleği ne?

 

Onur Çelik
Spor Editörü


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