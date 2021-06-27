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  3. Sanat dünyasının acı kaybı! Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner yaşamını yitirdi

Sanat dünyasının acı kaybı! Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Yayınlandığı döneme damga vuran 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterine hayat veren tiyatro sanatçısı 77 yaşındaki Uğurtan Sayıner, hayatını kaybetti

Sanat dünyasının acı kaybı! Bizimkiler dizisinin Cemil'i Uğurtan Sayıner yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Uğurtan Sayıner 77 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Usta oyuncu Uğurtan Sayıner, İzmir Karşıyaka'da bugün akşam saatlerinde yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı yaşamını yitirdi. Oyuncunun ev arkadaşı tiyatro oyuncusu Osman Cavcı, Sayıner'in hayatını kaybetmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Cenaze işlemleri için Sayıner'in yakınlarının kente gelmesi bekleniyor.

UĞURTAN SAYINER KİMDİR?

Birçok porjede rol alan Uğurtan Sayıner, Bizimkiler dizisinde canlandırdığı “Sarhoş Cemil” karakteriyle zirveye çıkmıştır.

Uğurtan Sayıner ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Uğurtan Sayıner kimdir?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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