Şanlıurfa'da bazı bölgelerde karantina uygulaması başlatıldı!

Şanlıurfa'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 2 mahalle ile 2 sokak ve 5 binada karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Birecik, Haliliye, Eyyübiye, Viranşehir, Hilvan ve Siverek ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında Birecik'in Bentbahçe Mahallesi, Hilvan'ın Korgun Mahallesi, Siverek ilçesi Erbey Mahallesi'ndeki Deveboynu ve Geçit sokakları, Viranşehir'de 3, Haliliye ve Eyyübiye ilçelerinde ise 1'er binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Öte yandan, kentteki 3 binada uygulanan karantina da sona erdirildi.