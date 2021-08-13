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  3. Şanlıurfa'da petrol boru hattı patladı! Mahalle ve tarlalar petrolle birleşti

Şanlıurfa'da petrol boru hattı patladı! Mahalle ve tarlalar petrolle birleşti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir petrol hattı patladı. Hattın patlamasıyla birlikte ham petrol metrelerce yukarı fışkırdı.

Şanlıurfa'da petrol boru hattı patladı! Mahalle ve tarlalar petrolle birleşti

Olay, Şanlıurfa Siverek ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Edis Mahallesi kırsalında meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen bir patlamayla petrol boru hattından metrelerce yüksekliğe ham petrol fışkırdı. Patlamanın şiddetiyle bölge halkı panik olup, jandarmaya haber verdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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FACİA ÇIKABİLİRDİ!

Patlama sonrası yangın çıkmaması olası faciayı adeta durdurdu. Boru hattının yakınındaki mısır tarlaları petrolle birleşti.

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