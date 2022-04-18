Spor Toto 1.Lig: Manisa FK- Balıkesirspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Selana'nın Hades'i Sinan Çalışkanoğlu herkesin merak ettiği o soruya yıllar sonra yanıt verdi! Adeta isyan etti!Spor Toto 1.Lig: Bursaspor- Gençlerbirliği  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1.Lig: Denizlispor- İstanbulspor  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Spor Toto 1.Lig: Bereket Sigorta Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü  maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Ünlü fenomen gelin adayı Hanife Gürdal’a tehdit şoku! “Ben kim olduğunuzu bulurum çok zor değil ama sizi utandırmak istemiyorum”Sapkınlık normalleştiriliyor, şeytan telefonlarımızda! Hamile erkek emojisi tüm kullanıcılara açıldı, önce Mükremin, şimdi emoji!Esra Ezmeci’ye iğrenç itiraf! “Eşimin arabasında kullanılmış ped ve don gördüm annem düşürmüş dedi inanmalı mıyım?”Fenerbahçe - Shaktar Donetsk hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Amina Muaddi aldatmayı yalanlamıştı! Rihanna ve ASAP Rocky'nin son hamlesi şaşkına uğrattı!
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Sapkınlık normalleştiriliyor, şeytan telefonlarımızda! Hamile erkek emojisi tüm kullanıcılara açıldı, önce Mükremin, şimdi emoji!

Sapkınlık normalleştiriliyor, şeytan telefonlarımızda! Hamile erkek emojisi tüm kullanıcılara açıldı, önce Mükremin, şimdi emoji!

Teknoloji, sapkınlığı normalleştirmek üzere düğmeye bastı. TikTok fenomeni Mükremin'in hamileliğinin ardından bu defa telefonlara hamile erkek emojisi getirildi. Tüm kullanıcılara açılan özellik, bugün itibariyle etkin kullanılabilecek.

Sapkınlık normalleştiriliyor, şeytan telefonlarımızda! Hamile erkek emojisi tüm kullanıcılara açıldı, önce Mükremin, şimdi emoji!

Son yıllarda dünyanın her noktasında kendilerine hakların tanınmasını isteyen eş cinsel bireylere yönelik yasaların, kamuoyunun rızasına sunulması ve onaylanması durumu yeni projeleri de beraberinde getiriyor. Son olarak Şili'de eş cinsel evliliklerine izin verilmesinin ardından, dünyada sapkınlık yavaş yavaş normalleştirilmeye başlandı. Türkiye'de özellikle TikTok uygulaması kullanan gençlerin bu tür ilişkilere özenmesi ve sıcak bakması da tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Son olarak, telefonlara getirilen hamile erkek emojisi, tüm dengeleri bozacak gibi gözüküyor.

Sapkınlık normalleştiriliyor, şeytan telefonlarımızda! Hamile erkek emojisi tüm kullanıcılara açıldı, önce Mükremin, şimdi emoji!

ÖNCE MÜKREMİN, ŞİMDİ EMOJİ

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden TikTok fenomeni Mükremin Zengin, erkek olduğu halde hamile olduğunu iddia etmiş, doğumu için tüm Türkiye'ye nefes tutturmuştu. Ülke çapında bir kesim tarafından oldukça normal ve ılımlı karşılanan bu sapkınlık boyutu, artık mesaj kutucuklarında da göze hitap ederek, aşinalık yaratacak.

Akıllı telefonlardaki emoji özelliklerine hamile erkek ifadesi eklendi. Bugün itibariyle etkinleştirilecek olan yeni emoji, tüm telefonlarda kullanılabilecek.

Sapkınlık normalleştiriliyor, şeytan telefonlarımızda! Hamile erkek emojisi tüm kullanıcılara açıldı, önce Mükremin, şimdi emoji! Sapkınlık normalleştiriliyor, şeytan telefonlarımızda! Hamile erkek emojisi tüm kullanıcılara açıldı, önce Mükremin, şimdi emoji!

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT