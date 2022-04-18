Sapkınlık normalleştiriliyor, şeytan telefonlarımızda! Hamile erkek emojisi tüm kullanıcılara açıldı, önce Mükremin, şimdi emoji!

Son yıllarda dünyanın her noktasında kendilerine hakların tanınmasını isteyen eş cinsel bireylere yönelik yasaların, kamuoyunun rızasına sunulması ve onaylanması durumu yeni projeleri de beraberinde getiriyor. Son olarak Şili'de eş cinsel evliliklerine izin verilmesinin ardından, dünyada sapkınlık yavaş yavaş normalleştirilmeye başlandı. Türkiye'de özellikle TikTok uygulaması kullanan gençlerin bu tür ilişkilere özenmesi ve sıcak bakması da tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. Son olarak, telefonlara getirilen hamile erkek emojisi, tüm dengeleri bozacak gibi gözüküyor.

ÖNCE MÜKREMİN, ŞİMDİ EMOJİ

Son günlerin en çok konuşulan isimlerinden TikTok fenomeni Mükremin Zengin, erkek olduğu halde hamile olduğunu iddia etmiş, doğumu için tüm Türkiye'ye nefes tutturmuştu. Ülke çapında bir kesim tarafından oldukça normal ve ılımlı karşılanan bu sapkınlık boyutu, artık mesaj kutucuklarında da göze hitap ederek, aşinalık yaratacak.

Akıllı telefonlardaki emoji özelliklerine hamile erkek ifadesi eklendi. Bugün itibariyle etkinleştirilecek olan yeni emoji, tüm telefonlarda kullanılabilecek.