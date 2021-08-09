Sarı Kırmızılıların Yeni Sponsoru Belli Oldu. Galatasaray Getir Dedi
Galatasaray, Getir ile sponsorluk anlaşmasına varıldığını internet sitesinden duyurdu. Galatasaray Spor kulübünün yaptığı açıklamada, 10 Ağustos'ta Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda bir etkinlik düzenleneceği ve bu etkinlik kapsamında anlaşma detaylarının açıklanması bekleniyor.
2015 yılından beri hayatımızda olan, pandemi ile birlikte birkaç yıldır çok hızlı büyüme gösteren ve Türkiye'den sonra Avrupa'da da yayılmaya başlayan Getir, geçtiğimiz hafta futbol severlerin ilgisini çeken bir gelişmeye imza atmıştı. Şirket, bu bağlamda İngiliz futbol takımı Tottenham'a sponsor olduğunu açıklamıştı. Şimdi de Türkiye'de gerçekleşti.
Getir 'in şimdiki hamlesi Türkiyenin büyük spor kulüplerinden Galatasarayla anlaşmak üzere olduğu açıklandı. Galatasaray yönetimi tarafından resmi internet sitesinden yapılan açıklamalarda, 10 Ağustos'ta (yarın) bir etkinlik düzenleneceği ve bu etkinlik kapsamında sponsorluk anlaşmasının imzalanacağı ifade edildi.
İmza yarın 11'de atılıyor
Galatasaray'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre sponsorluğa ilişkin imza töreni ve konuşmalar, yarın saat 11:00'de Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu’nda gerçekleşecek. İmza törenine Galatasaray İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp ve Getir Kurucu Ortağı Tuncay Tütek de katılacak ve konuşma yapacaklar. Etkinlik programı ise şöyle olacak;
10.00 Kayıt, karşılama ve kahvaltı
11.00 Başlangıç
11.10 Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp konuşması
11.20 Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek konuşması
11.30 Ali Polat Bengiserp ve Tuncay Tütek tarafından imzaların atılması
11.40 Soru-cevap
11.50 Bitiş
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