Şarkıcı Şimal kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Şarkıcı Şimal ne kanseri? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından en çok aratılanlardan birisi oldu. İşte Şarkıcı Şimal ile ilgili bilgiler...

ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

35 yaşında olan Şarkıcı Şimal 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 400'e yakın bestesi bulunan Şimal, ilk olarak 2012 yılında çıkış yaptı. Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi. Söz ve müziği Şimal Tebessüm Eden'e ait olan albümde aranjörü Taşkın Sabahtan’ın yaptığı Şimal Yıldızı adlı şarkının klip yönetmenliğini ise Enmir Khalilzadeh üstlendi.

ŞARKICI ŞİMAL NE KANSERİ?

Ünlü şarkıcı Şimal, geçtiğimiz aylarda meme kanserine yakalandığını duyurmuştu. Kemoterapiye başlayan Şimal, saçlarını kestirerek son halini sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Sevenlerinin desteğiyle zor günleri geride bırakan Şimal, sosyal medya hesabından raporunun temiz çıktığını duyurmuştu. Şarkıcı, yaptığı açıklamada "O kadar mutluyum ki test sonuçlarım geldi. Hiç kitlem kalmamış o kadar mutluyum ki... Sanırım kurtuldum. Dua eden herkese teşekkür ederim. Bugün benim doğum günüm, çok mutluyum. Sırada ameliyatım var. İlaçlardan sonra ameliyat tarihim belirlenecek." demişti.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Şimdilerde sağlığına kavuşan Şimal, önceki gün evlilik yolunda ilk adımı attı. Şimal, hastalığının tedavisi süresince de kendisini hiç yalnız bırakmayan iş insanı Necati Arıcı ile Kuşadası’ndaki baba evinde nişanlandı.

Aile büyüklerinin katıldığı kız isteme merasimini ve yüzüklerini taktıkları anları sosyal hesaplarında da paylaşan Şimal ''Bizim için en özel ve heyecanlı bir gündü. Çok mutluyuz'' dedi. Çift, nikahı Şimal’in ameliyatı sonrasında gelecek yıl yaz aylarında yapmayı planlıyor. Şarkıcı Şimal'in çocuğu bulunmamaktadır.