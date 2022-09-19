Sarp Sınır Kapısı'nda utandıran görüntü! Gürcistan'a girmek isteyen Gürcü ve Türk vatandaşları arasında arbede çıktı: Bir kişi baygınlık geçirdi

Türkiye'nin Artvin şehrinden, Gürcistan'ın özerk cumhuriyeti Acara'nın başkenti olan Batum'a geçmek isteyenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Türklerin ve Gürcülerin ülkelere gidiş- dönüş yapmak için uğrak yeri olan Sarp Sınır Kapısı'nda izdiham yaşandı. Yaşanan izdiham anları anbean kameralara yansıdı.

BİR KİŞİ İZDİHAMA DAYANAMAYIP BAYILDI

14 Eylül çarşamba günü Artvin'in Hopa ilçesinden Batum'a geçmek isteyen Türk ve Gürcü vatandaşları Sarp Sınır Kapısı'na yöneldi. Ancak Sarp Sınır Kapısı'nın bir hayli kalabalık olduğu, hiç kimsenin sıraya girip işlem yaptırmadığı, bir an önce Batum'a geçmek için insanların adeta birbirlerini ezdiği görüldü. Meydana gelen izdihamın ardından Türk ve Gürcüler arasında tartışmalar yaşanırken bir Gürcü vatandaşının arbedeye dayanamayıp bayıldığı da görüldü.

SIVIYAĞ İÇİN ÜLKE DEĞİŞTİRDİLER

Saatlerce sıra bekleyen insanlar, yetkililere seslenerek yaşanan sorunun bir an önce çözülmesi gerektiği çağrısında bulundu. Kapıda görevli olan polis memuru ise vatandaşları uyardı. Öte yandan bazı Gürcülerin sıvıyağ aldıkları ise dikkat çekti.