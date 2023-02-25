Tekirdağ'da indirim izdihamı! Vatandaşlar birbirlerini ezdi, mağaza 10 günlük ciroyu bir günde çıkardı!

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir alışveriş merkezinin şube açılışına özel yaptığı indirim izdihama neden oldu. Saatlerce kapı önünde bekleyen vatandaşlar indirimleri ürünleri alabilmek için birbirleriyle yarıştı.

Melahat Ersoy
Editör
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Edinilen bilgilere göre birçok ilde mağazası bulunan bir alışveriş merkezi bir şubesini de Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Eskicami-Ortacami Mahallesi'nde açtı. Şubenin açılışa özel birçok üründe indirim yapacağını öğrenen vatandaşlar mağazanın önünde kuyruk oluşturdu.

Tekirdağ'da indirim izdihamı! Vatandaşlar birbirlerini ezdi, mağaza 10 günlük ciroyu bir günde çıkardı!

MAĞAZA ÇALIŞANLARI ZORLU ANLAR YAŞADI

Saatlerce bekleyen vatandaşlar mağazanın kapısının açılamasıyla birlikte, içeri girmek için birbirleriyle yarıştı. Mağaza çalışanları yaşananlar karşısında zorlu anlar yaşadı.

Tekirdağ'da indirim izdihamı! Vatandaşlar birbirlerini ezdi, mağaza 10 günlük ciroyu bir günde çıkardı!

"10 GÜNLÜK CİROYU BU GÜN YAKALAYABİLİRİZ"

Firma sorumlusu Ramazan Barutçu, sattıkları ürünlerin fiyatlarının piyasaya göre çok uygun olduğunu ifade ederek, "Biz sürümden kazanıyoruz, ondan dolayı yoğunluk var. Daha önce Tokat, Sivas, Kırklareli, Manisa, Çanakkale'de de mağazamız olduğu için burada da bu yoğunluğu bekliyorduk. Ortalama 10 günlük işimizi bu gün yapmayı düşünüyoruz, 10 günlük ciroyu bu gün yakalayabiliriz. Fiyatlarımız gerçekten çok uygun” ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da indirim izdihamı! Vatandaşlar birbirlerini ezdi, mağaza 10 günlük ciroyu bir günde çıkardı!

VATANDAŞLAR FİYATLARI UYGUN BULDU

Sabahtan saatlerinden itibaren alışveriş yapmak için sıra beklediklerini belirten vatandaşlar, “Fiyatlar uygun, çok güzel. Sabahtan beri buradayız, 2 saat oldu. Fiyatlar güzel, 3 güne yaymış olsalardı bu kadar izdiham olmazdı. Çeyiz hazırlığı yapıyoruz, 2 saattir sıra bekliyoruz. Çok yoğun, ben ilk defa böyle bir yoğunluğa ilk defa girdim” dediler.

Tekirdağ'da indirim izdihamı! Vatandaşlar birbirlerini ezdi, mağaza 10 günlük ciroyu bir günde çıkardı! Tekirdağ'da indirim izdihamı! Vatandaşlar birbirlerini ezdi, mağaza 10 günlük ciroyu bir günde çıkardı! Tekirdağ'da indirim izdihamı! Vatandaşlar birbirlerini ezdi, mağaza 10 günlük ciroyu bir günde çıkardı!

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