Sasa Lukic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sasa Lukic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sasa Lukic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sasa Lukic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sasa Lukic 13 Ağu 1996 tarihinde Šabac şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Саша Лукић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sasa Lukic Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Friends & Football International LLC yapmaktadır. Sasa Lukic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fulham futbol takımında oynamaktadır. Fulham takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sasa Lukic'nin Fulham ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Sasa Lukic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sasalukic_/

Sasa Lukic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sasa Lukic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 13.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 15.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Sasa Lukic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sasa Lukic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağu 2013 yılında Partizan

13 Ağu 2013 yılında Teleoptik

30 Haziran 2014 yılında Partizan

29 Temmuz 2016 yılında Torino

15 Ağu 2017 yılında Levante

30 Haziran 2018 yılında Torino

31 Ocak 2023 yılında Fulham

Sasa Lukic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sasa Lukic şuan Fulham takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sasa Lukic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Partizan Belgrade

Sırbistan takımında 16 numaralı formasıyla 7 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 35 maçta 2 gol atmıştır.

Sırbistan U21 takımında 20 numaralı formasıyla 8 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 3 gol atmıştır.

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