Tyrese Francois kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tyrese Francois Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tyrese Francois adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tyrese Francois Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tyrese Francois 16 Temmuz 2000 tarihinde Campbell Town şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Avustralya,İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Tyrese Jay Francois şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tyrese Francois Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Base Ltd yapmaktadır. Tyrese Francois, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fulham futbol takımında oynamaktadır. Fulham takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Tyrese Francois'nin Fulham ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Tyrese Francois Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/tyrese_francois

http://www.instagram.com/ty_francois/

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Tyrese Francois Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tyrese Francois isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Tyrese Francois Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tyrese Francois futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Fulham U21

1 Temmuz 2021 yılında Fulham

2 Eylül 2022 yılında HNK Gorica

10 Ocak 2023 yılında Fulham

Tyrese Francois Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tyrese Francois şuan Fulham takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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