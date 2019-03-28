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  3. Savaş başlatacak hamle: Ukrayna, Rus muhalifleri vurdu

Savaş başlatacak hamle: Ukrayna, Rus muhalifleri vurdu

Ukrayna Ordusu, Rusya Federasyonu tarafından desteklenen grupların sığınaklarını bombaladı.

Savaş başlatacak hamle: Ukrayna, Rus muhalifleri vurdu

Ukrayna Ordusu, Rusya Federasyonu tarafından desteklenen grupların sığınaklarını bombaladı.

Ukrayna Ordusu'nda görev yapan Anatoliy Ştefan, Ukrayna Ordusu'nun Rus isyancılara ait sığınakları bombaladığı görüntüleri paylaştı.

Ştefan, "Ukrayna Ordusu Azov Taburu tarafından yapılan bombardımanda 4 isyancının öldürülmüştür" ifadelerini kullandı.

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