Savaş ve müzakere sürüyor! Rusya - Ukrayna müzakerelerinin ikincisi bu akşam yapılacak

İlk olarak Belarus sırındaki Gomel bölgesinde yapılan ilk müzakere görüşmeleri sonrası gözler ikinci tur görüşmelerine çevrildi. Ukrayna Devlet Başkanlık Ofisi Başdanışmanı Aleksey Arestoviç, düzenlediği basın toplantısında bu konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Görüşmelerin aynı heyetlerle yapılacağının bilgisini veren Arestoviç, Ukrayna'nın müzakerelerde kendi pozisyonlarında ısrar etmeye devam edeceğini aktardı.

PESKOV AÇIKLADI, RUS HEYETİ GÖRÜŞMELERDE YER ALACAK

Müzakere süreci hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus heyetinin görüşmelerde yer alacağını belirtti. Müzakereler hakkında yorum yapmayan Peskov, "Kahin değilim. Şu anda Ukraynalı müzakerecilerin gelip gelmeyeceğini öngörebiliriz. Umalım ki bu gerçekleşsin." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Vladimir Putin'in Danışmanı Vladimir Medinskiy başkanlığındaki Rus heyeti ile iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi Başkanı David Arakhamia ve Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov başkanlığındaki Ukrayna heyeti arasında yapılan ve yaklaşık 5 saat süren ilk müzakerelerden bir sonuç elde edilmemişti.

Heyetler, ikinci tur müzakerelerin yapılması konusunda anlaşmıştı.

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