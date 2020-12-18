Diyarbakır’da korkunç kaza: Anne öldü, baba ve iki oğlu ağır yaralandıKargolar yasakta çalışıyor mu? | Hafta sonu yasakta kargolar çalışıyor mu?Zonguldak'ta yasa dışı bahis operasyonu : 2 şüpheli tutuklandıAntalya'dan kuryelere ’hayatıma kastım yok, kaskım var’ eğitimi verildiEce Erken'in son hali görenleri şok etti!Hamit Altıntop: "2020'ye baktığımızda A Milli Takım'la ilgili beklentiler çok yüksekti"Orduda skandal olay! Görevli Albay, arkadaşını sarhoş edip karısına cinsel saldırıda bulunduİnstagram'da sorun mu var? Çöktü mü? Instagram neden uygulamadan atıyor?ABD Dışişlerinden yaptırım açıklaması: Hedef Türkiye değil Rusya!Yılbaşını evde kutlayanlar için eğlenceli öneriler
İstanbul8 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Sebahattin Bayram tutuklandı! Dışişleri Bakanlığı jet hızıyla Yunanistan'a tepki gösterdi

Sebahattin Bayram tutuklandı! Dışişleri Bakanlığı jet hızıyla Yunanistan'a tepki gösterdi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığı, Rodos Başkonsolosluğu'nda görevli sekreter Sebahattin Bayram’ın casusluk iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasına tepki gösterdi.

Sebahattin Bayram tutuklandı! Dışişleri Bakanlığı jet hızıyla Yunanistan'a tepki gösterdi

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreter Sebahattin Bayram’ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz.

Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde yeralan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir.

Yunan medyası tarafından olaya ilişkin yapılan ve suçsuzluk karinesi ihlal edilerek adıgeçen personelimiz ve ailesi ile Yunanistan’daki temsilciliklerimizi ve çalışanlarını hedef haline getiren yayınlar da kaygıyla karşılanmaktadır.

Türkiye ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır."

Rodos Başkonsolosluğu görevlisi Sebahattin Bayram kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Sebahattin Bayram neden tutuklandı?Rodos Başkonsolosluğu görevlisi Sebahattin Bayram kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Sebahattin Bayram neden tutuklandı?

 

Tayfun Altuntaş
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT